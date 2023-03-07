Иванова (Киселева) Ульяна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1911
Дата смерти09.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1937
Дочь: Ляднова Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.08.1938
Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Иванов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1976