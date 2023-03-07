Иванова (Киселева) Ульяна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Киселева) Ульяна Евсеевна

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Место рождения

Глотовка, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1911

Дата смерти

09.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотовка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1937

Дочь: Ляднова Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Иванов Виктор Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Иванов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Антон Тимофеевич

Смерть
09.03.1976
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