Хлуднева (Милкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуднева (Милкина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милкин Алексей

Мать: Милкина Евдокия

Рождение ребёнка
07.04.1947

Дочь: Марусенко Светлана

Отец ребёнка: Хлуднев Константин

Рождение ребёнка
14.02.1952

Дочь: Курячая Людмила

Отец ребёнка: Хлуднев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлуднев Константин

Смерть
Неизвестно
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