Хлуднева (Милкина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милкин Алексей
Мать: Милкина Евдокия
Рождение ребёнка
07.04.1947
Дочь: Марусенко Светлана
Отец ребёнка: Хлуднев Константин
Рождение ребёнка
14.02.1952
Дочь: Курячая Людмила
Отец ребёнка: Хлуднев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлуднев Константин
Смерть
Неизвестно