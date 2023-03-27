Шерышёва (Устинова) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Устинов Иван Михайлович
Мать: Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович
Смерть
1946