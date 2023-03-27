Шерышёва (Устинова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерышёва (Устинова) Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Устинов Иван Михайлович

Мать: Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерышёв Пётр Николевич

Отец ребёнка: Шерышёв Николай Петрович

Смерть
1946