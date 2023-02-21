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Камболин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.08.1889 ст.

Отец: Камболин Егор Павлович

Мать: Камболина Дарья Семеновна

Д60, оп1, д473, лист 42 оборот
Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.

Сын: Камболин Иван (Иоанн) Александрович

Мать ребёнка: Камболина Матрёна (Матрона) Филипповна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камболина Матрёна (Матрона) Филипповна

Смерть
Неизвестно
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