Камболин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 27.08.1889 ст.
Отец: Камболин Егор Павлович
Д60, оп1, д473, лист 42 оборот
Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.
Сын: Камболин Иван (Иоанн) Александрович
Мать ребёнка: Камболина Матрёна (Матрона) Филипповна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно