Бикмухамет Дяминов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикмухамет Дяминов

Бикмухамет Дяминов

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

04.06.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дямин Аббязов

Мать: Мархниба

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бикбулат Бикмухаметов

Мать ребёнка: Бибисадида

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Дочь: Хуснейзямал Бикмухаметова

Мать ребёнка: Бибисадида

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.

Сын: Низаметдин Бикмухаметов

Мать ребёнка: Бибисадида

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.

Дочь: Гайнижамал Бикмухаметова

Мать ребёнка: Бибисадида

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1870 ст.

Сын: Рахматулла Бикмухаметов

Мать ребёнка: Бибисадида

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибисадида

Смерть
04.06.1891 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close