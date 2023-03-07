Бикмухамет Дяминов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти04.06.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Дямин Аббязов
Мать: Мархниба
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Бибисадида
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Дочь: Хуснейзямал Бикмухаметова
Мать ребёнка: Бибисадида
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.
Мать ребёнка: Бибисадида
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.
Дочь: Гайнижамал Бикмухаметова
Мать ребёнка: Бибисадида
Рождение ребёнка
16.11.1870 ст.
Мать ребёнка: Бибисадида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибисадида
Смерть
04.06.1891 ст.