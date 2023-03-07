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Кузьмичева Екатерина Петровна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

1892 или 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1892 по 1894 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 или 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузьмичев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Кузьмичев Константин Николаевич

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись в метрической книге о рождении Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, Крестные Кузьмичевы Василий Николаевич (1899-1946),брат отца Михаила, и Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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