Кузьмичева Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1892 или 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892 или 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузьмичев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Кузьмичев Константин Николаевич
Запись в метрической книге о рождении Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, Крестные Кузьмичевы Василий Николаевич (1899-1946),брат отца Михаила, и Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно