Лысянская Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1925
Дочь: Федорова Нинеля Ивановна
Отец ребёнка: Лысянский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1927
Дочь: Полюдова Клара Ивановна
Отец ребёнка: Лысянский Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно