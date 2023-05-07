Лысянская Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысянская Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1925

Дочь: Федорова Нинеля Ивановна

Отец ребёнка: Лысянский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1927

Дочь: Полюдова Клара Ивановна

Отец ребёнка: Лысянский Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно