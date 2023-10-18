Скрябин Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Андрей Леонидович

Скрябин Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1983

Отец: Скрябин Леонид Семенович

Мать: Скрябина Людмила Витальевна

Бракосочетание
03.07.2009 ст.

Жена: Швецова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.2009

Сын: Скрябин Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.2011

Сын: Скрябин Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.2018

Дочь: Скрябина Виолетта Андреевна

Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close