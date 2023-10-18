Скрябин Андрей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1983
Бракосочетание
03.07.2009 ст.
Рождение ребёнка
06.11.2009
Сын: Скрябин Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.2011
Сын: Скрябин Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.04.2018
Дочь: Скрябина Виолетта Андреевна
Мать ребёнка: Швецова Марина Алексеевна