Тульницына (Никитина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тульницын Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно