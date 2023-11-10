Тульницына (Никитина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тульницына (Никитина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Данильцево, Ильинская волость, Корчевской уезд

Дата рождения

30.07.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Данильцево, Ильинская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
24.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тульницын Василий Васильевич

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тульницын Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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