Якупов Талип Самигулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Талип Самигулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1943

Дата смерти

24.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1943

Отец: Якупов Самигула

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1975

Дочь: Гизатулина Альмира Талиповна

Мать ребёнка: Якупова Флюра Зинуровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1978

Сын: Якупов Рамиль Талипович

Мать ребёнка: Якупова Флюра Зинуровна

Смерть
24.11.2004

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