Якупов Талип Самигулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1943
Дата смерти24.11.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1943
Отец: Якупов Самигула
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1975
Дочь: Гизатулина Альмира Талиповна
Мать ребёнка: Якупова Флюра Зинуровна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1978
Мать ребёнка: Якупова Флюра Зинуровна
Смерть
24.11.2004