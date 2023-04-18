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Saard Katre

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Saard Niilo

Мать: Saard Kristel