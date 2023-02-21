Цилинская (Кудряшова) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цилинская (Кудряшова) Надежда Борисовна

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Место рождения

Волгоград

Дата рождения

27.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1969

Отец: Кудряшов Борис Андреевич

Мать: Кудряшова Лидия Андреевна

Волгоград
Рождение ребёнка
24.11.1996

Дочь: Цилинская Кристина Александровна

Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич

Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цилинский Марк Александрович

Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цилинская Ирина

Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цилинская Эвелина Александровна

Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цилинский Александр Георгиевич

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