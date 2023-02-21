Цилинская (Кудряшова) Надежда Борисовна
Место рожденияВолгоград
Дата рождения27.04.1969
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1969
Волгоград
Рождение ребёнка
24.11.1996
Дочь: Цилинская Кристина Александровна
Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич
Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цилинский Марк Александрович
Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цилинская Ирина
Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цилинская Эвелина Александровна
Отец ребёнка: Цилинский Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно