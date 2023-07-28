Феврония Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Иван Абрамов
Мать: Агафия Иванова
Бракосочетание
27.01.1895
Рождение ребёнка
07.10.1900
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Попов Косма Михайлов
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Попова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно