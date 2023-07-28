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Феврония Иванова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1875

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Иван Абрамов

Мать: Агафия Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Попов Михаил Трофимов

Рождение ребёнка
07.10.1900

Сын: Попов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Попов Косма Михайлов

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Попова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Попов Михаил Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно