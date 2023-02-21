Девяшин Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшин Виктор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девяшина Васса Романовна

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девяшина Васса Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяшина Васса Романовна

Смерть
Неизвестно
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