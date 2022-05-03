Ак Лия Эркановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ак Лия Эркановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.2022

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2022

Отец: Ак Эркан

Мать: скрыто настройками приватности

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