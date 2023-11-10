Лашков Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛашков Федор Андреевич

Лашков Федор Андреевич

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Лашков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Золотова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Бобкова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: Поликарпова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1926

Сын: Лашков Николай Федорович

Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close