Лашков Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1906
Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Золотова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Бобкова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: Поликарпова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.06.1926
Мать ребёнка: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно