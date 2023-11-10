Калмыков Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1906
Дата смерти19.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906
Бракосочетание
17.?.1929
Рождение ребёнка
08.04.1930
Сын: Калмыков Валерий Борисович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
23.07.1933
Сын: Калмыков Виктор Борисович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна
Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1942
Сын: Калмыков Сергей Борисович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Электротехник
Образование
Неизвестно
Егорьевский индустриальный техникум
Смерть
19.04.1965
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
21.04.1965