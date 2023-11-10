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Калмыков Борис Алексеевич

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

13.07.1906

Дата смерти

19.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906

Отец: Калмыков Алексей Георгиевич

Мать: Калмыкова Надежда Анатольевна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
17.?.1929

Жена: Калмыкова Анна Дорофеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1930

Сын: Калмыков Валерий Борисович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1933

Сын: Калмыков Виктор Борисович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1942

Сын: Калмыков Сергей Борисович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Дорофеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Электротехник
Образование
Неизвестно
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Егорьевский индустриальный техникум
Смерть
19.04.1965
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
21.04.1965
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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