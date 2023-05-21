Колтунова (Колтунова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колтунов Николай Васильевич
Мать: Колтунова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Мария (Маша) Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Сергей
Смерть
Неизвестно