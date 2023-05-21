Колтунова (Колтунова) Ирина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колтунова (Колтунова) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колтунов Николай Васильевич

Мать: Колтунова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Сергей

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Сергей

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Мария (Маша) Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Сергей

Смерть
Неизвестно
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край

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