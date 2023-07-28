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Наварнова Светлана Семёновна

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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1959 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1959

Сын: Наварнов Иван Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно