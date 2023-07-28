Наварнова Светлана Семёновна
Место рождения
Дата рождения12.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1959
Сын: Наварнов Иван Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно