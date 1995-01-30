Цой (Хлюпас) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1948
Дата смерти30.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948
Отец: Хлюпас Николай Семенович
Мать: Хлюпас Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1968
Отец ребёнка: Наумов Виктор
Рождение ребёнка
16.04.1972
Дочь: Наумова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Наумов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1995