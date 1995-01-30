Цой (Хлюпас) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой (Хлюпас) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1948

Дата смерти

30.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948

Отец: Хлюпас Николай Семенович

Мать: Хлюпас Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1968

Сын: Наумов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Наумов Виктор

Рождение ребёнка
16.04.1972

Дочь: Наумова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Наумов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цой Виктор Васильевич

Смерть
30.01.1995