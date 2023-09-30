Сабирова Рисолат Аминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова Рисолат Аминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1979

Отец: Сабиров Амин

Мать: Сапарбаева Дармон

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