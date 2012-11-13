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Первухина Варвара Васильевна
Первухина Варвара Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.2012
Пол
Женский
Отец
Первухин Василий Николаевич
Мать
Первухина Усанова Юлия Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2012
Отец:
Первухин Василий Николаевич
Мать:
Первухина Усанова Юлия Олеговна
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