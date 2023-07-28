Мальцов Родион Елесеевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мальцов Власий Родионович
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Родионовна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Родионовна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
27.01.1824
Дочь: Анна Родионовна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
16.07.1826
Дочь: Агрипина Родионовна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
15.04.1830
Дочь: Ирина Родионовна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно