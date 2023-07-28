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Мальцов Родион Елесеевич

Место рождения

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Мальцов Елисей Герасимович

Мать: Мальцова Елена Алексеева

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мальцов Власий Родионович

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Родионовна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1824

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1826

Дочь: Агрипина Родионовна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.04.1830

Дочь: Ирина Родионовна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцов Иван Родионович

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Зиновьевна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Параскева Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно