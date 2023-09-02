Подзоров Карп Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Подзоров Даниил Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1859
Рождение ребёнка
24.11.1861
Сын: Подзоров Николай Карпович
Мать ребёнка: Подзорова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1863
Дочь: Подзорова Параскева Карповна
Мать ребёнка: Подзорова Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно