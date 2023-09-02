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Подзоров Карп Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Подзоров Даниил Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1859

Жена: Подзорова Александра Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1861

Сын: Подзоров Николай Карпович

Мать ребёнка: Подзорова Александра Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.10.1863

Дочь: Подзорова Параскева Карповна

Мать ребёнка: Подзорова Александра Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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