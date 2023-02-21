Акимов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1946

Дочь: Волонцевич Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Акимова Галина

Рождение ребёнка
03.06.1952

Дочь: Шайкина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Акимова Галина

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Галина

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