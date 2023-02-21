Акимов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1946
Дочь: Волонцевич Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Акимова Галина
Рождение ребёнка
03.06.1952
Дочь: Шайкина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Акимова Галина
Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Галина