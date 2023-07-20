Матвеева (Заиграева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Заиграева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заиграев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Анатолий

Отец ребёнка: Белоусов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван