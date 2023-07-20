Матвеева (Заиграева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заиграев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Анатолий
Отец ребёнка: Белоусов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Иван