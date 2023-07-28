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(Филипова (дер. Уткино)) Мавра

Место рождения

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Акатьев/акакиев (дер. Уткино) Филиппъ

Мать: Стефанида

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
05.03.1889

Муж: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Witnesses:поручители по жениху: дер Уткина кр. Дмитрий Никтитин и села Покровского кр. Феодот Тимофеев. По невесте: села Покровского Иван И.. И Роман Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1889

Дочь: непонятное МК

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
29.09.1889

Сын: Никифоров Андрей

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
13.04.1891

Сын: Iаковъ

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно