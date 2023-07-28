(Филипова (дер. Уткино)) Мавра
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Акатьев/акакиев (дер. Уткино) Филиппъ
Мать: Стефанида
Бракосочетание
05.03.1889
Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Witnesses:поручители по жениху: дер Уткина кр. Дмитрий Никтитин и села Покровского кр. Феодот Тимофеев. По невесте: села Покровского Иван И.. И Роман Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1889
Дочь: непонятное МК
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Рождение ребёнка
29.09.1889
Сын: Никифоров Андрей
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Рождение ребёнка
13.04.1891
Сын: Iаковъ
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Смерть
Неизвестно