Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Никанорова
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Никанорова
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Тюльпанов Иван Никанорович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Певчий архиерейского хора на казенном содержании. В 1832 году преосвяще... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1824
Сын: Тюльпанов Василий Никаноров
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
02.01.1825
Сын: Тюльпанов Павел Никаноров
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Брянцев Дмитрий Никаноров
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Брянцев Дмитрий Никанорович (1826 — ?) Родился 9 сентября 1826 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Из среднего отделения Ярославской духовной семин... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1829
Дочь: Александра Никанорова
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
25.11.1831
Дочь: Ольга Никанорова
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Рождение ребёнка
08.11.1833
Сын: Тюльпанов Николай Никаноров
Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев
Тюльпанов Николай Никанорович (1833 — ?) Родился 8 ноября 1833 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. В 1856 году окончил Ярославскую духовную семинар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно