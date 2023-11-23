Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Никанорова

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Никанорова

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Тюльпанов Иван Никаноров

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Тюльпанов Иван Никанорович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Певчий архиерейского хора на казенном содержании. В 1832 году преосвяще... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1824

Сын: Тюльпанов Василий Никаноров

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
02.01.1825

Сын: Тюльпанов Павел Никаноров

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Брянцев Дмитрий Никаноров

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Брянцев Дмитрий Никанорович (1826 — ?) Родился 9 сентября 1826 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Из среднего отделения Ярославской духовной семин... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1829

Дочь: Александра Никанорова

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
25.11.1831

Дочь: Ольга Никанорова

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Рождение ребёнка
08.11.1833

Сын: Тюльпанов Николай Никаноров

Отец ребёнка: Тюльпанов Никанор Яковлев

Тюльпанов Николай Никанорович (1833 — ?) Родился 8 ноября 1833 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. В 1856 году окончил Ярославскую духовную семинар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Никанор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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