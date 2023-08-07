Алексей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Ефрем Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Федоровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1757

Сын: Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно