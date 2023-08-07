Алексей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Ефрем Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Мавра Федоровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Федоровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1757
Сын: Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно