Шарапов Александр Григорьевич
Место рожденияАлександровск Пермской области
Дата рождения10.03.1887
Дата смерти01.08.1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1887
Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Неизвестно Пётр Александрович
Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна
Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шарапов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец Александровского механического завода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарапова Анна Даниловна
Образование
Неизвестно
3 класса начальной школы
Работа или профессия
Неизвестно
служил в царской армии в 1914-1915гг, до 1919 года был в плену в Германии
Смерть
01.08.1938
Александровск Молотовской области
Причина смерти: расстрелян по решению тройки НКВД