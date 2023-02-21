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Шарапов Александр Григорьевич

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Место рождения

Александровск Пермской области

Дата рождения

10.03.1887

Дата смерти

01.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1887

Отец: Шарапов Григорий Луппович

Мать: Шарапова Матрона Петровна

Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Неизвестно Пётр Александрович

Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна

Александровск Молотовской области
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шарапов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Шарапова Анна Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец Александровского механического завода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анна Даниловна

Образование
Неизвестно
3 класса начальной школы
Работа или профессия
Неизвестно
служил в царской армии в 1914-1915гг, до 1919 года был в плену в Германии
Смерть
01.08.1938
Александровск Молотовской области
Причина смерти: расстрелян по решению тройки НКВД
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