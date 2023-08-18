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Вершинина Акилина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Вершинин Семен Филиппов

Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Вершинин Сидор Филиппов

Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Вершинин Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Филипп Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710
Слободской, город Слободской, Кировская область
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