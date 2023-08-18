Вершинина Акилина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Вершинин Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Вершинин Филипп Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710