Малинина (Тюхтина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Тюхтин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1930
Дочь: Самохина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич
д. Веретье Кадуйского района Вологодской области(вблизи д. Тимохино и Турпал)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич
Возможно Веретье, Ларионовская или Турпал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно