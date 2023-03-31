Малинина (Тюхтина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Тюхтина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тюхтин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1930

Дочь: Самохина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич

Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
д. Веретье Кадуйского района Вологодской области(вблизи д. Тимохино и Турпал)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич

Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Возможно Веретье, Ларионовская или Турпал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Малинин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно