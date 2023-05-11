Потапова Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1973
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1973
Отец: Потапов Николай
Рождение ребёнка
10.05.2022
Дочь: Потапова Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Никита Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности