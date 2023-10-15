Меньшиков Геворг Ваанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшиков Геворг Ваанович

Меньшиков Геворг Ваанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1989

Отец: Ваан

Мать: Меньшикова Вера Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close