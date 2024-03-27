Кучукова (Бергутова) Магфура Ризатдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бергутов Резаитдин Мулла Аппасович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучуков Лутфулла Хуснутдинович
Большие Туралы, ул. М-Джалиля
Работа или профессия
Неизвестно
учительница арабского языка
Смерть
Неизвестно