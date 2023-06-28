Волкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Пташникова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1948

Дочь: Волкова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Волков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр

Смерть
Неизвестно