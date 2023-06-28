Волкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Пташникова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1948
Дочь: Волкова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Волков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Александр
Смерть
Неизвестно