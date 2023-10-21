Иванов Александр Филиппович
Место рожденияБашкортостан
Дата рождения1924
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкортостан
Рождение ребёнка
1953
Сын: Иванов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Башкортостан
Рождение ребёнка
1954
Сын: Иванов Борис
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Башкортостан
Рождение ребёнка
24.?.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
д. Шемяк Уфимский р-н, РБ
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иванов Владимир Александроович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Башкортостан
Смерть
2004