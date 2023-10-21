Иванов Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Филиппович

Место рождения

Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкортостан
Рождение ребёнка
1953

Сын: Иванов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Сын: Иванов Борис

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Башкортостан
Рождение ребёнка
24.?.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

д. Шемяк Уфимский р-н, РБ
Рождение ребёнка
1957

Сын: Иванов Владимир Александроович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Башкортостан
Смерть
2004
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