Мордвинов Степан Микифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Степан Микифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордвинов Микифор Белкин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Иван Степанов

Мать ребёнка: не указана

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Афонасий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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