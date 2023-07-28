Беляева (Беляева) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Беляева) Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Василий Адамович

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Беляев Александр

Отец ребёнка: Беляев Василий Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василий Адамович

Смерть
Неизвестно