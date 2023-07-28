Беляева (Беляева) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Василий Адамович
Рождение ребёнка
01.01.1958
Сын: Беляев Александр
Отец ребёнка: Беляев Василий Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно