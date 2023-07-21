Яковлев Борис Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Борис Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Илья

Мать: Ёлкина Фаина Петровна