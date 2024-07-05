Katzenellenbogen Joel Abd Kamarovka Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Joel Abd Kamarovka

Место рождения

Brest, Brestskaya Voblasts\', Belarus

Дата рождения

Около 1740

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)

Мать: Katzenellenbogen (Etkes) Wife Echsa Etkes Of R' Abraham

Brest, Brestskaya Voblasts\', Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1770

Сын: Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\"

Мать ребёнка: не указана

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