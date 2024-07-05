Katzenellenbogen Joel Abd Kamarovka
Место рожденияBrest, Brestskaya Voblasts\', Belarus
Дата рожденияОколо 1740
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)
Мать: Katzenellenbogen (Etkes) Wife Echsa Etkes Of R' Abraham
Brest, Brestskaya Voblasts\', Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1770
Сын: Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\"
Мать ребёнка: не указана