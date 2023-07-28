Портных (Жулдыбина) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1950
Бракосочетание
15.09.1972
Рождение ребёнка
30.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Портных Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1979
Сын: Портных Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Портных Анатолий Дмитриевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область