Портных (Жулдыбина) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Жулдыбина) Валентина Викторовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

23.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1950

Отец: Жулдыбин Виктор Фёдорович

Мать: Жулдыбина Мария Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
15.09.1972

Муж: Портных Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портных Анатолий Дмитриевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1979

Сын: Портных Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Портных Анатолий Дмитриевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область