Татищева (Вуич) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Вуич) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1885

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.01.1910

Муж: Татищев Николай Владимирович Владимирович

Рождение ребёнка
20.10.1910

Дочь: Хвостова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Татищев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татищева София Николаевна

Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович

Смерть
1919