Татищева (Вуич) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1885
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1910
Рождение ребёнка
20.10.1910
Дочь: Хвостова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татищева София Николаевна
Отец ребёнка: Татищев Николай Владимирович Владимирович
Смерть
1919