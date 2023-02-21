Чуприкова (Смолина) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1993
Сын: Чуприков Антон Александрович
Отец ребёнка: Чуприков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область