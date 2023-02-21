Чуприкова (Смолина) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Смолина) Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1993

Сын: Чуприков Антон Александрович

Отец ребёнка: Чуприков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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