Хусаинов Хайбулла (Хабибулла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Альмира Хабибулловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Балхия Хабибулловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Мать ребёнка: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Смерть
Неизвестно

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