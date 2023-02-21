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Постняк Антон Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1896

Жена: Постняк Клавдия Кондратьевна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Гмырянка, Чернігівська область
Запасный нижний чин из крестьян села Гмирянка Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно
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