Постняк Антон Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1896
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Гмырянка, Чернігівська область
Запасный нижний чин из крестьян села Гмирянка Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно