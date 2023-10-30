Кохановская (Черкас) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кохановский Константин Константинович
Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кохановский Николай Константинович
Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кохановский Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кохановский Георгий Константинович
Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич
Смерть
Неизвестно