Кохановская (Черкас) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКохановская (Черкас) Елена

Кохановская (Черкас) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохановский Константин Константинович

Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохановский Николай Константинович

Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохановский Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохановский Георгий Константинович

Отец ребёнка: Кохановский Константин Францевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close