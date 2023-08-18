Коровкин Моисей (Моска) Игнатьев
Место рождениядер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Коровкин Игнатий (Игнашка) Федоров
Мать: не указана
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646