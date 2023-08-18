Коровкин Моисей (Моска) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Моисей (Моска) Игнатьев

Место рождения

дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Коровкин Игнатий (Игнашка) Федоров

Мать: не указана

дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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