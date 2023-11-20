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Дьяконов Кирилл Платонович
Дьяконов Кирилл Платонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1980
Пол
Мужской
Отец
Дьяконов Платон Васильевич
1954 г.р.
Мать
Дьяконова Александра Иннокентьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1980
Отец:
Дьяконов Платон Васильевич
Мать:
Дьяконова Александра Иннокентьевна
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