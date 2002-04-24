Ионов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения18.11.1924
Дата смерти24.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924
Отец: Ионов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
15.11.1947
Мать ребёнка: Ионова Евдокия
Рождение ребёнка
28.10.1954
Мать ребёнка: Ионова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2002
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)