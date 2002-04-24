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Ионов Иван Федорович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.11.1924

Дата смерти

24.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924

Отец: Ионов Федор Ефимович

Мать: Ионова Анастасия Андрияновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1947

Сын: Ионов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ионова Евдокия

Рождение ребёнка
28.10.1954

Сын: Ионов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ионова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Елизавета Васильевна

Смерть
24.04.2002
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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